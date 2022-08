Visarend | Zelf Geschoten

Ook de visarend heeft een tussendoortje gevonden. Het visje lijkt zelfs nog een beetje te bewegen, maar het zal niet lang meer duren tot de visarend hem opgegeten heeft. Gefilmd door Ria van der Helm in Hof van Twente.

De visarend is zwartwit en heeft een zwarte ‘zorro’ band over zijn ogen lopen. De vogel leeft voornamelijk van vis. De visarend is helemaal aangepast op het leven als visvanger. Hij kan zijn buitenste tenen draaien, zodat hij twee tenen voor en twee achter heeft. Op deze manier kan hij vissen goed vangen. Daarnaast heeft hij stekelige schubben op de onderzijde van de poten, zodat de vis niet kan ontsnappen. De nagels zijn ook ontzettend scherp en lang. Als jullie ‘m missen, is-ie vissen…