Virusziekte onder merels lijkt verdwenen

Het Usutu-virus, waaraan heel veel merels zijn bezweken, lijkt te zijn verdwenen uit Nederland. In 2021 is nog geen enkele merel gevonden die het virus onder de leden had. Het Usutu-virus dook in 2016 voor het eerst op en breidde zich uit over heel Nederland. Het virus heeft grote invloed gehad op de aantallen merels in Nederland, aldus Vogelbescherming Nederland.