Vink doet een dansje | Zelf Geschoten

De vink is de bekendste en meest frequent voorkomende vinkachtige in Nederland. De vogel heeft een korte, kegelvormige snavel. Het mannetje heeft een oranjerode borst en wangen in broedkleed, met een blauwgrijs petje. De staartveren zijn zwart met witte staartpennen aan de buitenkant. Het vrouwtje is minder opvallend, ze lijkt best op een huismus. Je kan een vrouwtjesvink herkennen aan de twee witte vleugelstrepen.