Vijf keer meer methaanuitstoot in rivier bij waterzuivering

De onderzoekers tonen daarmee aan dat het gezuiverde water, hoewel het volgens de norm schoon is, effecten heeft op een rivier. Hendriks: ‘Ook in het gezuiverde water zit stikstof, fosfaat en koolstof. Door al die voedingsstoffen in het water groeien bijvoorbeeld meer algen. Die gaan op een gegeven moment dood en zakken naar de bodem, wat dan weer een ideale situatie is voor methaanproducerende micro-organismen.’ Aangezien dat proces even duurt, is de methaanuitstoot net na een lozingspunt nog niet veel hoger. Een stuk verderop is dat wel het geval.