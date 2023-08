Viespeuken!

Ruim 1.800 vrijwilligers van Stichting De Noordzee hebben de afgelopen weken het strand afgestruind om afval te rapen. Speciale aandacht was er voor sigarettenpeuken, want anders dan de meeste rokers denken, blijven de filters uit die weggegooide peuken oneindig lang in de natuur achter, inclusief al het gif dat erin zit.