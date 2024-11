Viervlekwielwebspin bouwt zorgvuldig haar web

Omdat ze haar web meestal in vochtige omgevingen maakt, komen er ook wel eens grotere insecten zoals waterjuffers en zelfs grote libellensoorten in haar web terecht. Eens er een prooi in haar web zit, snelt de spin erheen uit haar koepelvormige schuilplaats en doodt ze haar prooi met een fatale gifbeet. Pas daarna zal de de prooi inspinnen.

Draadje voor draadje spint deze viervlekwielwebspin een web. Pieter Klep kon dit prachtige exemplaar filmen in Zundert. Bij deze soort maakt alleen de vrouwelijke spin een web. Dat doet ze bijna nooit hoger dan een halve meter van de bodem. Zo kan ze sprinkhanen en andere insecten die in graslanden leven in haar web vangen.

De spin is gemakkelijk te herkennen aan het patroon van vier witte vlekken. Toch kan het achterlijf flink variëren in kleur: van wit, geel, groene en oranje tot zelfs bordeauxrood. Wel hebben ze altijd de vier vlekken. De afstand tussen de achterste vlekken is groter dan bij de voorste vlekken. Daardoor vormt het een soort trapeziumpatroon op de rug. In haar web voelt de spin zich helemaal thuis, maar eens ze daaruit is, is het een onhandig diertje. Ze kan dan alleen traag lopen en als ze op de rug valt, kan ze zich bijna nier meer op haar buik draaien.

Wanneer volwassen vrouwtjes zwanger zijn, wordt hun grote bolvormige achterlijf nog groter. Ze horen dan wat betreft achterlijf tot een van de grootste wielwebspinnen in ons land. Dat maakt het soms wel moeilijker om de prooi in het web te vangen. Als grote en wat loggere spin, kan het web daardoor soms helemaal meebuigen onder haar gewicht. Gelukkig is de draad erg sterk. En het weerhoudt het diertje er niet van om af en toe spectaculaire prooien te vangen en verorberen.

