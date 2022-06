Viervlek in de wind | Zelf Geschoten

Het is aan het waaien, dus moet deze libel zich goed vasthouden. De viervlek libel vouwt zijn pootjes rondom de stengel. Deze video is van Jan van den Dijk.

De viervlek is een middelgrote oranjebruine libel met zwarte vlekjes in de vleugels. De libel is in heel Nederland te vinden, maar heeft een voorkeur voor vennen en plassen met stilstaand en enigszins zuur water.