Vierde van de zoetwatersoorten in voortbestaan bedreigd

Bijna een op de vier diersoorten die in zoetwater leven (24 procent) wordt in zijn voortbestaan bedreigd, meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De organisatie heeft de meest uitgebreide analyse ooit opgesteld over zoetwatersoorten wereldwijd. De betrokken wetenschappers hebben gekeken naar de stand van ruim 23.000 soorten vissen, libellen, krabben, kreeften, garnalen en tal van andere dieren die voorkomen in rivieren, meren, oases en andere wateren.

Voor bijna 4300 soorten is het risico op uitsterven zelfs hoog, schatten de onderzoekers in. Dat is bijna een vijfde van het totaal. De grootste aantallen soorten die dreigen te verdwijnen, leven in het Victoriameer in Oost-Afrika, het Titicacameer in Zuid-Amerika, de tropische laaglanden van Sri Lanka en het westen van India. Dat zijn allemaal regio's waar relatief nog veel diersoorten voorkomen, maar die worden in toenemende mate bedreigd door vervuiling, verlies van leefgebieden en overbevissing.