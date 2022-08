Vier pasgeboren ruwe haaien gevonden in Waddenzee

Rond Terschelling en Ameland zijn vier pasgeboren ruwe haaien opgevist door onderzoekers van Swimway Waddenzee. De Waddenvereniging is opgetogen over de vondst. "Dit bevestigt het beeld dat de Waddenzee wordt gebruikt als geboortegrond voor de ruwe haai." Dat is hoopvol nieuws, want met de soort is het wereldwijd slecht gesteld.