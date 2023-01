Vier op de vijf auto’s in Noorwegen is elektrisch

In Nederland is het aandeel elektrische auto’s in het totale aantal auto's dat op kenteken is gezet afgelopen jaar 23,5 procent. Dat is wat hoger dan een jaar eerder, maakten BOVAG en RAI onlangs bekend. Noorwegen is een grote producent van olie en gas voor de export en is ook niet van plan daarmee te stoppen. Tegelijkertijd heeft Noorwegen de afgelopen jaren de overstap naar elektrische voertuigen enorm gesubsidieerd. Dit was mogelijk in Noorwegen vanwege het ruime budget uit het olie- en gasfonds.