Vier het leven van de Japanse duizendknoop

4 mei 2023 - 11:10

Er zijn een paar problemen met het verhaal van de heer Velthoven. Het eten van de duizendknoop is deels gevaarlijk omdat veel planten zijn bespoten met glyfosaat. Deze stof blijft lang in de wortels en de plant zitten. En is kanker verwekkend. Daarnaast is het aanmoedigen om een plant te gebruiken voor een product zeer onhandig als deze zich makkelijk verspreid. Een goed voorbeeld zijn de uitgedroogde bloemen van de reuze berenklauw. Veel mensen nemen deze mee naar huis als decoratie stuk. Ook hierdoor verspreid men zaden. Mochten mensen de duizendknoop gebruiken dan kan het gebeuren dat ze die toch perongeluk verspreiden. Daarnaast is het in Nederland verboden om de Aziatische duizendknoop waar de Japanse duizendknoop onder valt te verkopen of vervoeren. https://www.rvo.nl/onderwerpen/wet-natuurbescherming/duizendknoop#het-verbod. Wat ze nu doen is dus eigenlijk illegaal en verboden. En met een goeie reden. Daarnaast is het al te laat als je denkt o nu is het een probleem. Vertroetelen van een slechte plant heeft ernstige gevolgen. Het is beter als jullie geen illegale praktijken promoten. Die erge gevolgen hebben.

