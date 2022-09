Vetblad en kleverige ogentroost in de Elster Buitenwaarden

Ooit bestond een groot deel van de Gelderse Vallei, waar de Elster Buitenwaarden net onder vallen, uit blauwgraslanden. Bepaalde akkers in de dalen van de stuwwallen waren te nat om het vee op te zetten of te gebruiken voor akkerbouw. Daarom werden deze alleen gebruikt als hooiland.

Op de arme ondergrond van de Elster Buitenwaarden groeien na drie jaar al zeldzame planten. Zoals kleverige ogentroost, een pionierssoort. En de wespenorchis, een prachtige orchidee. Heel bijzonder is vetblad. Dit kleine vleesetende plantje is heel zeldzaam. Door insecten te vangen kan hij overleven op deze schrale bodem.

Het gebied is slechts drie jaar geleden opnieuw ingericht en toch staat het al vol met allerlei unieke soorten die in andere gebieden in Nederland juist verdwenen zijn. Die natuurontwikkeling maakt Peter enthousiast: “die soorten zijn heel kritisch. Je ziet gewoon dat het de goede kant opgaat.” De natuur is veerkrachtig. “Als je het goed inricht, kunnen we dit soort dingen terugvinden in dit soort gebieden.”