Verzekeraars beleggen 1,3 miljard in exotisch leer en bont

Zeven grote verzekeraars in Nederland beleggen nog steeds in modehuizen die bont en exotisch leer verwerken in kleding, tassen en schoenen. Dit blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek dat de Eerlijke Verzekeringswijzer in samenwerking met Bont voor Dieren heeft laten uitvoeren. De modehuizen gebruiken bijvoorbeeld bont van wasberen en nertsen en leer van struisvogels en krokodillen, wat gepaard gaat met ernstig dierenleed.