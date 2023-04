Verwaarloosde runderen meegenomen en 5 afgemaakt bij Utrechtse boer

Bij de boerderij waren in het verleden al misstanden geconstateerd en het bedrijf is toen onder verscherpt toezicht geplaatst, totdat het dierenwelzijn in januari 2021 weer op orde was. In maart van dit jaar gingen inspecteurs weer langs, na nieuwe meldingen over verwaarlozing bij het bedrijf. De boer werd meteen opnieuw onder verscherpt toezicht geplaatst en gevraagd de juiste zorg te verlenen aan zijn dieren, maar dat heeft hij volgens de NVWA vervolgens niet gedaan.