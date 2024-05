Vervuilende bestelauto's vanaf 2025 niet meer welkom in Rotterdam

Vanaf 1 januari 2025 mogen de meest vervuilende bestelbusjes niet meer in sommige delen van de Rotterdamse binnenstad. Dat geldt voor de voertuigen die niet in de hoogste emissieklassen Euro 5 of 6 zitten. In de jaren daarna gaan Euro 5 en Euro 6 ook in de ban. Vanaf begin 2028 moet alle bestelmobiliteit in deze delen van Rotterdam uitstootvrij zijn.