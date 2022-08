Verspilling van drinkwater wordt mogelijk duurder

In het onderzoek wordt mogelijk gekeken naar België, waar consumenten een basisprijs betalen voor de hoeveelheid die een gemiddeld huishouden per persoon nodig heeft, en een zogenoemde comfortprijs voor alles wat daarboven zit. De comfortprijs is het dubbele van de basisprijs. Zo blijft water als eerste levensbehoefte beschikbaar, maar moet extra worden betaald voor overmatig gebruik, zoals uitgebreid de tuin besproeien of een groot zwembad vullen.