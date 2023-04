Verlenging kikkerdriltelling levert driehonderd extra meldingen op

De verlenging van de landelijke kikkerdriltelling heeft nog eens driehonderd extra meldingen opgeleverd, daarmee is het totaal opgelopen tot negenhonderd waarnemingen. De telling werd eind maart verlengd tot tweede paasdag omdat het eerder op veel plekken nog te koud was voor de kikkers om zich voort te planten. "Goed dat we doorgezet hebben", zegt een woordvoerder van natuurbeschermingsorganisatie RAVON.