Verkoop wildernisvlees aan banden ivm dioxine

De NVWA startte in 2020 een onderzoek naar het wildernisvlees, nadat gebleken was dat in het vlees van enkele runderen teveel dioxine en pcb's zaten. Dat gebeurde eerst bij Slot Loevestein en later in de Oostvaardersplassen. Rundvlees uit veertien uiterwaardengebieden is nu onderzocht. Onderzoekers uit Wageningen gaan in opdracht van het ministerie van LNV in heel Nederland onderzoeken waar runderen vrij rondlopen en welke gebieden vervuild kunnen zijn.