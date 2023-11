Verkiezingen worden ook spannend voor de wolf

In 2015 maakte de wolf zijn terugkeer. Volgens BIJ12, het bureau dat wolvenzaken afhandelt voor provincies, hebben inmiddels minstens twintig wolven zich permanent gevestigd in Nederland. Zeven roedels leven op de Veluwe, en twee hebben zich gevestigd in Drenthe. De komst van de wolf leidt vooral onder boeren tot onrust. Vorig jaar werden ruim duizend dieren doodgebeten door wolven, in 2021 waren dat er nog ongeveer driehonderd. Ook zijn bewoners van bijvoorbeeld de Veluwe bang dat een wolf ooit een mens zal aanvallen.

Het is voor wolven nog de vraag of ze na de verkiezingen in alle rust in Nederland kunnen blijven leven. Er tekent zich een meerderheid af om wolven "actief te beheren", ofwel te verjagen of af te schieten. Nu is dat volgens Europese regels nog verboden, maar partijen willen dat het toch mogelijk wordt, blijkt uit hun verkiezingsprogramma's.

Vooral rechtse partijen zien de wolf dan ook liever gaan dan komen. "De terugkeer van de wolf leidt tot grote zorgen bij omwonenden en veehouders", stelt de VVD vast in haar verkiezingsprogramma. Die partij wil praten met buurlanden en de EU hoe "we ons kunnen weren tegen de wolf". Volgens NSC van Pieter Omtzigt is ruimte in Nederland schaars. Als wolven ergens mensen of dieren bedreigen, dan wil NSC dat wolven verjaagd of afgeschoten kunnen worden.

De BBB wil ook de beschermde status van de wolf laten intrekken, net zoals voor de das en de bever. Het CDA vindt eveneens dat er geen plek is voor wolven in Nederland en wil de populatie dan ook "beheren".

De Tweede Kamer heeft zich meerdere keren vóór de wolf uitgesproken. Zo nam de Kamer onlangs een motie aan om de wolf als essentieel te beschouwen in natuurbeheer. Vooral linkse partijen wijzen erop dat wolven het werk van jagers overnemen, namelijk het uitschakelen van zwakke of overtollige herten of everzwijnen.

Wolf Welkom

GroenLinks-PvdA schrijft in haar verkiezingsprogramma dan ook dan de wolf "in heel Nederland" welkom is, en dat dierenhouders preventieve maatregelen moeten gaan nemen tegen wolvenschade. Ook D66 wil dat "wolf en mens goed samenleven", onder meer door goede voorlichting hoe te reageren bij het tegenkomen van een wolf. De Partij voor de Dieren schrijft in haar programma niets over de wolf, maar heeft wel vaak voorstellen in de Tweede Kamer ingediend om het dier te blijven beschermen.

Provincies zitten in ieder geval met de kwestie in hun maag. Beroemd is inmiddels het voorstel van Gelderland om wolven te gaan beschieten met paintballgeweren. Maar ook andere provincies, zoals Drenthe en Limburg, zoeken naar mogelijkheden. Het Interprovinciaal Overleg (IPO), waarin de twaalf provincies zijn vertegenwoordigd, komt volgend jaar met een wolvenplan.

Bron: ANP