Verkiezingen: stikstofcrisis, Lelystad Airport en vuurwerkverbod

Partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) wil niet koste wat kost vasthouden aan 2030 als deadline in de stikstofcrisis. Hij wil zich vooral richten op natuurherstel en wil daarin jonge, duurzame boeren tegemoet komen. "Dat vind ik belangrijker dan wat we precies in ons verkiezingsprogramma hebben afgesproken."

De berichtgeving rondom de verkiezing draait volop en tijdens debatten of interviews komen allerlei standpunten van de partijen naar boven. Zo blijkt tijdens het RTL-verkiezingsdebat dat voor Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) de stikstofdeadline niet heilig is. Over de toekomst van Lelystad Airport zijn bijna alle partijen van mening veranderd en geen enkele partij steunt een algeheel vuurwerkverbod.

De deadline voor stikstofvermindering ligt zeer gevoelig in Den Haag. Het vorige kabinet wilde dat in 2030 bijna driekwart van alle stikstofgevoelige natuur niet langer overbelast is. Nu staat 2035 nog in de wet voor dat doel.

Maar stelt Timmermans: "Het mag geen excuus zijn om weer uit te stellen, zoals we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan." Hij wil niet dat de stikstofaanpak vertraagd wordt.

Lelystad Airport

De meningen van de politieke partij over de toekomst van Lelystad Airport zijn de afgelopen jaren veranderd. In bijna alle verkiezingsprogramma's staat dat de luchthaven niet open kan gaan voor passagiersvluchten. Tijdens het debat kwam de toekomst van Lelystad Airport aan bod. Pieter Omtzigt van NSC stelt dat het niets oplost om Lelystad Airport te openen en omwonenden krijgen er een probleem bij. Hij verbaast zich erover dat Dilan Yeşilgöz (VVD) de luchthaven wil openen, maar ook een pleidooi houdt voor een Europese belasting op kerosine. "Terwijl u weet dat Lelystad Airport dan niet meer nodig is."

De luchthaven in Flevoland kan volgens de partijleider van de VVD helpen Schiphol te ontlasten. "Maar u kunt niet meer dan een paar procent van de vluchten van Schiphol naar Lelystad verplaatsen, terwijl u daar een nieuw probleem aan het creëren bent", zegt Omtzigt daarop.

Vuurwerkverbod

Sinds 2020 geldt een verbod op rotjes, vuurpijlen en ander vuurwerk met een hoog risico op verwondingen. Dat heeft de jaarlijks oplaaiende discussie over een algeheel vuurwerkverbod niet verstomd. In de huidige Tweede Kamer zijn de voorstanders van een verbod nog altijd in de minderheid. Afgaande op de peilingen lijkt hier geen verandering in te komen na de verkiezingen van 22 november.

De meeste partijen die hoog staan in de peilingen zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod. GroenLinks-PvdA is de enige partij in de top vijf van Peilingwijzer die vindt dat consumentenvuurwerk moet worden vervangen door bijvoorbeeld professionele vuurwerkshows. De populaire nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is tegen een verbod en gelooft meer in handhaving van de huidige regels, laat een woordvoerder weten. VVD, PVV en BBB zijn al langer uitgesproken tegenstander.