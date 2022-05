Verkeerde kaarten mee | Achter de Schermen

Vroege Vogels bezoekt De Mortelen en Scheeken, een Brabants gebied dat wordt gescheiden door een snelweg. Maar met twee gebieden is het belangrijk om de goede kaart mee te nemen. Vanwege de regen verzetten we de lunchtafel naar een overkapping en tijdens het filmen zet cameravrouw Michelle een net te kleine stap om over een slootje te komen.