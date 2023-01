Vergoeding opruimkosten drugsafval verhoogd

Met behulp van rijksgeld verhoogt de provincie Noord-Brabant binnenkort de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval. Grondeigenaren kunnen de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000; dit is nu nog € 24.999. Indien gemeenten het drugsafval opruimen, krijgen zij tot € 50.000 de helft vergoed. De kosten daarboven worden tot € 200.000 volledig vergoed. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor het opruimen van drugsafval per locatie steeds hoger geworden. Waar criminelen voorheen op meer locaties kleinere hoeveelheden drugsafval dumpten, zien we nu dat criminelen op minder locaties aanzienlijk meer (en langer) lozen. De verhoging van de opruimvergoeding stelt particulieren en medeoverheden in staat om de drugsdumpingen na ontdekking snel aan te pakken.