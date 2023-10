Vergeet de geit niet! Wakker Dier wil dierwaardige geitenhouderij

Terwijl de melkgeitenhouderij een groeiende industrie is, waarbij bijna de helft van de dieren in een megastal leeft. Anne Hilhorst van Wakker Dier over de melkgeitenhouderij: “Onthoornen, geen mogelijkheid om te klimmen, tot 15 procent sterfte bij jonge geitjes; er gaat nogal wat mis.” Wakker Dier roept alle betrokken partijen op om bij het convenant Dierwaardige Veehouderij de geiten niet te vergeten. Uit onderzoek van de dierenwelzijnsorganisatie blijkt dat er zeer weinig wetgeving is om geiten te beschermen.