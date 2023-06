Verdwenen vlinder weer terug in Nederland • Nieuws • 02-06-2004 • leestijd 1 minuten • bewaren

De veldparelmoervlinder fladdert weer in Nederland. Een medewerker van de Vlinderstichting zag het diertje afgelopen weekeinde op de Sint Pietersberg in Limburg. Een bijzonderheid, meldt de stichting woensdag, want de vlindersoort was al sinds 1995 niet meer in Nederland waargenomen.





De veldparelmoervlinder was voor zijn verdwijning al zeldzaam. Het is een beschermde soort die voorkomt in droge en kruidenrijke gebieden en graslanden. Volgens de Vlinderstichting is het exemplaar dat in Limburg is opgedoken, komen overvliegen uit Wallonië. ,,Hopelijk is het de inleiding voor een definitieve terugkeer'', aldus de stichting.





In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt de in Wageningen gevestigde stichting sinds 2001 aan een soortbeschermingsplan. Het doel is om de veldparelmoervlinder binnen vijf jaar te laten terugkeren in Limburg, waar hij voor zijn verdwijning het laatst is gezien. (ANP)