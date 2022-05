Verdwaalde orka in Seine ingeslapen

De orka werd werd volgens de krant La Voix du Nord op 16 mei voor het eerst gesignaleerd in de monding van de Seine, tussen La Havre en Honfleur. Het dier dook eerder ook al een paar keer op voor de Franse noordkust. Inmiddels is hij zo'n 60 kilometer van de oceaan beland.

Orka's komen gewoonlijk voor langs de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan. Hoe het dier in de Seine terechtkwam is niet duidelijk. Mogelijk dwaalde hij eerder in het Kanaal af.