Verdrag voor de oceanen

In New York start de komende week een grote VN-conferentie over de toekomst van de oceanen. Maar anders dan bij de klimaattoppen, is er zowel in de media als in de politiek nauwelijks aandacht voor. Terwijl er volgens oceaandeskundigen veel van afhangt. We spreken met Steven Adolf (adviseur duurzame visserij en schrijver van het boek Tuna Wars) en oceaanbeschermer Farah Obaidullah, oprichter van milieuorganisatie Women4Oceans. Van haar hand verschijnt binnenkort het boek The Ocean and Us.