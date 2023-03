Wanneer verdient een in dijken gravende bever de kogel?

Sinds de zomer van 2021, toen grote delen van Limburg overstroomden, is waterveiligheid het belangrijkste thema bij de waterschapsverkiezingen in onze meest zuidelijke provincie. Bevers kunnen met hun gegraaf dijken en wegen laten verzakken en daarmee de veiligheid in het geding brengen. Wanneer mogen bevers afgeschoten worden? Daar verschillen de meningen over binnen de verschillende waterschapspartijen. Verslaggever Gert Elbertsen is in het Limburgse Herkenbosch en hoort daar de standpunten van kandidaat Marc Breugelmans van Waterbelang en CDA Roermond en Sjan Schweren van de Partij voor de dieren.