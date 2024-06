Verbod op stroomstoten bij vee op transport, niet in slachthuis

Toezichthouder NVWA gaat handhaven na 1 juli 2025, wanneer het verbod van kracht is. In slachthuizen overweegt Adema een "beleidsregel" die moet leiden tot meer duidelijkheid over de voorwaarden voor gebruik van een stroomstootapparaat. Wanneer er "geen misverstand kan bestaan" over wanneer stroomstoten zijn toegestaan in het slachthuis, zullen NVWA-inspecteurs hier ook toezicht op houden.