Verband tussen bepaalde PFAS-varianten en schildklierkanker

Over twee weken bespreekt het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de vraag in hoeverre PFAS als kankerverwekkend moet worden beschouwd. "De uitkomst van deze studie is belangrijke informatie voor deze evaluatie", zegt Vermeulen. De adviezen van het agentschap kunnen weer invloed hebben op beleid rond PFAS.

De studie stond onder leiding van de Nederlandse onderzoeker Maaike van Gerwen, die werkt voor de Icahn School of Medicine van het Mount Sinai-ziekenhuis in New York. Samen met haar collega's becijferde zij onder meer dat door een van de onderzochte chemicaliën, genaamd n-PFOS, de kans op schildklierkanker met meer dan de helft stijgt als die stof in hoge concentraties in het bloedplasma zit.

PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen. Onder deze noemer vallen chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn in het milieu en al langer in verband worden gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen.

Bijlmerramp

Het is al sinds 2017 bekend dat PFOS, een bepaald type PFAS-stof, op de plek van de Bijlmerramp voorkomt. PFOS kwam voor in blusschuim, dat in 1992 is gebruikt om het vuur van de Bijlmerramp mee te bestrijden. Sinds afgelopen mei gelden echter strengere regels voor de toegestane hoeveelheid in de grond, omdat PFOS gevaarlijk is voor mens en milieu. Het extra bodemonderzoek naar PFOS op de plek van de Bijlmervliegramp vinden 30 en 31 oktober plaats. De GGD stelt dat er geen direct gevaar is voor mensen omdat de stof onder het gras zit.

Bron: ANP