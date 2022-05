Veluwemeer krijgt extra water uit Markermeer wegens droogte Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

© Gouwers, Wikimedia

Het Veluwemeer krijgt sinds maandagavond weer extra water uit het Markermeer. Dat is nodig om te voorkomen dat het waterpeil in het Veluwemeer te ver zakt door de aanhoudende droogte. Als het waterpeil erg laag wordt is de kans op de groei van blauwalg groot. Ook kan een laag waterpeil gevolgen hebben voor de recreatie en scheepvaart op de Randmeren.

Waterschap Zuiderzeeland heeft op verzoek van Rijkswaterstaat gemaal De Blocq van Kuffeler bij Almere ingeschakeld. Dat gemaal pompt water uit het Markermeer, dat via de Hoge Vaart door Flevoland naar gemaal Lovink bij Biddinghuizen gaat. Daar gaat het extra water in het Veluwemeer. Het is de eerste keer dit jaar dat het Veluwemeer extra water krijgt.