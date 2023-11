Velduil speurt kwelders af naar veldmuizen

De velduil komt voor op open terrein, bij voorkeur in moerassige gebieden en venen. Het zijn zwervers en soms leggen ze enorme afstanden af. Als broedvogel is de velduil zeldzaam geworden in Nederland. Daarmee is de velduil van alle Nederlandse uilen een van de meest bijzondere. Het ene jaar zie je ze bijna nergens, en een volgend jaar, wanneer er toevallig veel muizen zijn, duiken de velduilen ineens met tientallen tegelijk op.