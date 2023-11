Veiligheidsberaad vraagt geld voor verkleinen risico natuurbrand

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio wil dat het nieuwe kabinet investeert in het verkleinen van het risico op natuurbranden. De aanpak van natuurbranden moet ondergebracht worden bij één ministerie. "We kunnen ons op dit terrein geen onnodige en ongewenste vertraging veroorloven", aldus beraadsvoorzitter Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.

In Nederland zijn er dit jaar tot half november 450 meldingen van natuurbranden geweest. Dat is een halvering ten opzichte van vorig jaar, aldus Brandweer Nederland. Dat komt doordat het voorjaar heet en droog was, maar de zomer vrij nat. De meeste natuurbranden deden zich voor in mei en juni, met een piek in de week van 12 tot en met 18 juni, toen er 99 meldingen waren.