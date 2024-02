Vegafeb: februari is de maand om geen vlees te eten

Er zijn op dit moment 860.000 vegetariërs en meer dan de helft van de Nederlanders is flexitariër. Je bent een 'flexitariër' als je minstens één dag per week geen vlees, vis of vleeswaren eet. Naast werken aan je gezondheid levert een maand geen vlees eten ook een positieve bijdrage aan de wereld. Per persoon in je huishouden bespaar je door vegetarisch te eten in 1 maand: 37.000 liter water, meer dan 40 kilogram CO2, 64 vierkante meter land en het leven van tenminste één dier.