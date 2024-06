Veenweide is ideale landschap voor de grutto

In het grote veenweidegebied Wormer-en Jisperveld komt de grutto nog in redelijke aantallen voor. In dit belangrijke weidevogelgebied loopt een onderzoek naar de toekomst van een gezond veenweidegebied in de regio Amsterdam. Daarvoor hebben wetenschappers, soortbeschermingsorganisaties, natuurbeheerders, boeren, bestuurders en vele andere partijen de handen ineen geslagen.