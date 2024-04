Hoe gaat het met de bodem: tel en weeg de regenwormen

Veenvitaal is een Living lab project , dat houdt in dat het onderzoek voornamelijk buiten in het gebied zelf wordt uitgevoerd. Een project waarbij wetenschappers, soortbeschermingsorganisaties, natuurbeheerders, boeren, bestuurders en vele andere de handen ineen hebben geslagen voor de toekomst van een gezond veenweidegebied in de regio Amsterdam.

Hoeveel regenwormen leven er in welke veenweidebodem? PhD student Lianne Woudstra doet in Spaarnwoude een uitgebreid onderzoek naar deze bodembewoner. Haar onderzoek is onderdeel van Veenvitaal, een project om veenweidegebied te verduurzamen.

Matty Berg, hoogleraar bodemfauna en projectleider van Veenvitaal : "Door diverse onderzoeken, zoals naar regenwormen, kijken wij naar ingrepen in het landschap effectief zijn om de biodiversiteit te herstellen. Alsook hoe we veenafbraak en broeikasgas-emissies een halt toe te roepen, en bedrijfsvoering op het laagveen rendabel kunnen maken voor boeren en grondeigenaren. We hebben een gezamenlijk doel: een gezonde veenbodem."

Een bodem vol regenwormen

© Merlijn Schneiders

Regenwormen hebben een zeer belangrijke rol in de bodem. Ze maken voedingsstoffen vrij uit organische stof en verbeteren de structuur van de bodem. Sommige regenwormen graven gangen tot op het grondwater. Lianne Woudstra nam voor haar onderzoek bodemmonsters van diverse soorten veenweide: van Engels raaigras tot kruidenrijke weilanden. Daar haalde ze samen met een enorm team aan vrijwilligers alle regenwormen uit. Die gaan vervolgens naar het lab om gewogen, gemeten en op naam gebracht te worden. Uiteindelijk zal er een duidelijk overzicht ontstaan over welke regenwormen in welke bodem voorkomen en wat voor beheer er nodig is. Want in de landbouw gaat het niet zo zeer om het bereiken van hoge aantallen regenwormen maar vooral om een evenwichtige diverse wormenpopulatie.

Boerderij de Koningshoeve

© Merlijn Schneiders