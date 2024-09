Veenmoerassen Aamsveen en Witte Veen van levensbelang

Het Aamsveen en Witte Veen zijn twee losse veenrestanten. Het bijzondere aan het Aamsveen is dat hier de oorspronkelijke laggzone nog intact is. Lagg is een Zweeds woord voor groef of inkeping en duidt hier op de overgangsplek tussen het hoogveen en de rest van de omgeving.

Deze overgangszone is bijzonder aangezien hier rijk kwelwater naar boven komt. Het hoogveen zelf is heel zuur, vanwege het regenwater dat wordt vastgehouden door veenmossen. Zo’n laggzone is echt typisch voor de hoogvenen in deze regio, die in ‘kommetjes’ in het landschap liggen. Op de meeste plekken in Nederland is die zone verdwenen, licht Jacob van der Weele van Landschap Overijssel toe.