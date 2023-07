Veel wolvenaanvallen in Drenthe

In het Drents-Friese Wold zit een wolvenroedel en er loopt in elk geval nog een wolvenpaar rond in de buurt van Assen. Op de Veluwe zitten minstens vier wolvenroedels, maar daar worden veel minder schapen en geiten aangevallen omdat de wolven veel wild hebben om op te jagen. Sinds vorige week in Wapse een wolf werd doodgeschoten nadat hij een veehouder had gebeten, gaan er stemmen op om in Drenthe ook meer wild los te laten lopen. Doodschieten, verjagen of verstoren van een wolf is streng verboden, aangezien het dier op Europees niveau beschermd is. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden waaronder de wolf in Wapse werd gedood.