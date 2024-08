Veel meer gorilla's in Congo dan gedacht Nieuws • 05-08-2008 • leestijd 1 minuten • bewaren

De gorillapopulatie in de Democratische Republiek Congo is twee keer zo groot dan aanvankelijk werd aangenomen. In het Afrikaanse land leven volgens de laatste telling zeker 125.000 van deze dieren. Dat heeft de Wildlife Conservation Society bekend gemaakt op een congres over primaten in het Schotse Edinburgh.

Volgens de oude schattingen leefden er maximaal 50.000 gorilla's in Congo. De populatie zou ernstig te lijden hebben onder illegale jacht en ziekten. Een flinke drom gorilla's blijkt het nu in het noorden van het land overleefd te hebben.

De onderzoekers telden nesten van gorilla's om te bepalen hoeveel dieren er in Congo leven. Ze telden Westelijke Laagland-gorilla's. Dat zijn de gorilla's die voornamelijk in dierentuinen te zien zijn. Deze soort komt het meest voor, maar is toch ernstig bedreigd door de snelheid waarmee de populatie krimpt.