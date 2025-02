Veel landen missen deadline voor inleveren klimaatambities

Klimaatorganisaties hebben nog geen grote zorgen over het missen van de deadline. "Uiteindelijk is het belangrijker dat de plannen goed zijn dan dat ze snel zijn", zegt Stientje van Veldhoven, vicevoorzitter van het World Resources Institute (WRI). De vertraging is volgens haar verklaarbaar. De klimaattop in Glasgow was door de coronapandemie een jaar uitgesteld. Daarmee was er voor deze ronde dus maar vier jaar de tijd in plaats van vijf.