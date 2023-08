Veel klachten over overspannen stroomnet

Bedrijven hebben al langer last van oplopende wachttijden voor een nieuwe of grotere aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook projectontwikkelaars die woningen willen bouwen en woningcorporaties die huizen willen verduurzamen merken steeds meer de gevolgen van de drukte op het net.

Alliander voerde de investeringen in de uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet in het eerste halfjaar op met 62 miljoen euro tot 641 miljoen euro. Desondanks is het volgens de onderneming "onmogelijk om het tempo van de energietransitie bij te houden".