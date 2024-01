Veel egelhuizen tasten gezondheid van egels aan

Het gaat slecht met de egel in Nederland. De afgelopen decennia is 80 procent van de egelpopulatie uitgestorven. De belangrijkste oorzaak van de sterfte onder egels, is het verdwijnen van leefgebied en daarmee hun voedselaanbod. Waar mensen wonen is voedsel en daarom trekken de egels steeds vaker de bewoonde wijken in. Door de ontgroening en verstening van de tuinen zijn daar echter onvoldoende natuurlijke nestmogelijkheden te vinden.