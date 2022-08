Veel blauwalg en botulisme in open zwemwater

In steeds meer open zwemwater duikt de ziekmakende bacterie blauwalg op, doordat het al een tijd droog en warm is. Ook botulisme en zwemmersjeuk zijn waargenomen. De provincies en de waterschappen raden mensen die in de komende warme dagen in natuurwater willen duiken dringend aan om eerst op de site zwemwater.nl te kijken. Daarop staan alle goedgekeurde zwemlocaties van Nederland vermeld.

De waterstand in de grote rivieren is heel laag en daalt nog verder. Het rivierwater wordt daardoor steeds warmer. De temperatuur van het water in de Rijn bij Lobith is deze week zo'n 24 graden, aldus Rijkswaterstaat. De Maas bij Eijsden in Zuid-Limburg is al 24,6 graden. Op andere plekken in het land is de watertemperatuur rond de 23 graden Celsius. Omdat het droog en warm is, verdampt ook nog eens veel water.