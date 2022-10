Veel bestrijdingsmiddelen gevonden in het haar van boeren en plattelandsbevolking

Het haar van Europese boeren en de plattelandsbevolking is het meest met landbouwgif besmet. Hoe dichter men woont bij de akker, des te hoger de gehalten van bestrijdingsmiddelen in het haar zijn, blijkt uit onderzoek van Good Food Good Farming en EXPOZOM. Hiermee is ook het risico voor negatieve effecten op de gezondheid groter.