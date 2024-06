Vechtende hazen, onderwaterbeeld flamenco-platworm en witgat

Rammelende hazen midden in een gevecht, onderwaterbeelden van de flamenco-platworm en een zwartkopvuurkever die de vleugels droogt. Deze filmpjes en meer zie je deze week in de uitzending van Vroege Vogels TV. De winnende video van deze week is het filmpje van de rammelende hazen gemaakt door Robert Vermaat. Voordat een mannelijke hazen mag paren met een vrouwtje, moet hij eerste met de concurrentie vechten. Daarna moet hij zich nog een tweede keer bewijzen in een gevecht met het vrouwtje. In de aflevering van YouTubeserie Maar Natuurlijk leer je alles over de rammelende hazen!

Deze roodborst heeft een snavel vol levende rupsjes. Dat is een goed eiwitrijk hapje voor de jongen in het nest. De roodborst vliegt daarna dan ook meteen naar de jongen. "Ik heb vorig jaar een groot insectenhotel gemaakt in de tuin waar gretig gebruik van wordt gemaakt door allerlei insecten", schrijf filmer Wouter Kuin. "Tot mijn verbazing zag ik deze week twee roodborstjes in de tuin met voedsel in de snavel. Ze hadden in mijn hotel ook nog een leuk plekje gevonden om te broeden. Heel leuk om te zien en ook een beetje trots!"

Zingende roodborst © Fotograaf MoniqueWN

Sierlijke flamenco-platworm

Flamenco-platwormen danken hun naam aan de manier waarop ze voortbewegen. De plooien en bewegingen doen namelijk denken aan de jurk van een Spaanse flamencodanseres. Jeanette Kamphuis maakte de beelden in de Oosterschelde waar ze vaker duikt. De bijzondere waarnemingen deelt ze vervolgens op haar blog Onderwaterverhalen.

"Sierlijk beweegt deze flamenco platworm zich langs alle gevaren. De soort is ‘a new kid in town’. De eerste waarnemingen dateren van een jaar geleden", schrijf ze bij haar inzending. "De platworm brengt een onnederlandse frivoliteit mee! Dansend gaat ze door het leven."

Witgat zoekt voedsel in slik

Het witgatje zoekt voedsel in slik en ondiep water. Ze eten onder andere insecten, wormen, kleine kreeftachtige en visjes. Otte Zijlstra maakte deze prachtige beelden van een foeragerend witgat. Een leuk weetje over deze vogel is dat de soort ook wipt met de staart. Het is een bekend fenomeen onder de kwikstaarten, maar ook bij steltlopers vindt dit plaats. Bekijk het in onderstaand filmpje.

Zwartkopvuurkever droogt vleugels