Varkenshouder mag zelf strategie voor uitstootbeperking kiezen

De varkenshouder in de Achterhoek wil een deel van een oud stallencomplex slopen en één nieuwe stal bouwen. In deze nieuwe stal wil de agrarisch ondernemer 1990 vleesvarkens houden. Met een nieuw ontwikkelde techniek, een combischraper, wordt elke dag de mest uit de stal verwijderd. "Hierdoor is er minder stikstof- en methaanuitstoot en verbetert het leefklimaat van de varkens", laat de provincie weten.

De gemeente Berkelland heeft de milieuvergunning afgegeven aan de varkenshouder. Het afgeven van de natuurvergunning is de verantwoordelijkheid van de provincie. Die heeft getoetst of er in de nieuwe situatie geen sprake is van een toename van stikstof op gevoelige natuur. Hiervoor is een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.