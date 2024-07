Varkens in Nood doet aangifte tegen twee transportbedrijven

Stichting Varkens in Nood heeft aangifte gedaan van dierenmishandeling door twee transportbedrijven. Het gaat om het toedienen van stroomstoten aan varkens tijdens het inladen van de dieren in vrachtwagens. De dierenorganisatie zegt dat ze dit op verschillende plaatsen heeft gefilmd.

De twee bedrijven kregen begin dit jaar al een bestuurlijke boete van 3000 euro voor vergelijkbare overtredingen in 2022. Maar dat heeft volgens Varkens in Nood niet voldoende effect gehad. "We zetten nu het strafrecht in omdat het bestuursrecht niet werkt", zegt directeur Frederieke Schouten. "Dit zijn gewelddadige misdrijven tegen weerloze dieren." Het onnodig veroorzaken van pijn of letsel bij dieren is strafbaar.