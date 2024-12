Vapes in het restafval bedreigen milieu, veiligheid en recycling

Een extra complicerende factor is dat er in Nederland meer vapes illegaal worden geïmporteerd dan legaal verkocht. Jaarlijks komen er naar schatting 20 tot 40 miljoen illegale vapes Nederland binnen; denk aan de vapes met smaakjes die recent verboden zijn in ons land. Dat is dus veel meer dan de 20 miljoen legale vapes die via de formele, gereguleerde vape-retailers verkocht worden. Dit is niet alleen een risico voor de gezondheid, met zoveel illegale instroom is het onmogelijk om te voorkomen dat deze vapes worden weggegooid op straat, in parken of in afvalbakken, met alle risico’s van dien.