OPROEP: Vanaf waar op de wereld volg jij Vroege Vogels? #overdegrens

Woon of werk jij in het buitenland en volg je Vroege Vogels? Of je nu in de bergen zit of door het tropische regenwoud trekt, we zijn op zoek naar jou!

Verhalen over de Chinese bloedfazant, de kuifkoekoek uit Spanje of de zwijnen van Berlijn: onze buitenlandse luisteraars maken bijzondere dingen mee in de natuur. Dit jaar wijden we voor de derde keer op een rij een complete radio-uitzending aan de natuur over de grens. Woon of werk jij over de grens en luister je graag naar Vroege Vogels? Wij willen weten wat je daar ziet, hoort, en meemaakt qua natuur. Maar ook; welke uitdagingen spelen er in jouw land?