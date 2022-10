Van zeehonden tot bijzondere spinnen | Nu in de Natuur

Sommige dieren hebben de namen van andere dieren in hun naam. Zo ook de vogels in deze reel. De wespendief heet zo omdat hij hij wespen volgt naar hun nest, om vervolgens het nest op te peuzelen. De sprinkhaanzanger is een onopvallende zangvogel die graag in natte en ruige gebieden zit. Hij zoekt z'n voedsel vooral op de grond. Van een vaste zitpost opvliegen om vliegende insecten te vangen; typisch gedrag van veel vliegenvangers. Zo ook van de bonte vliegenvanger. Deze bosvogel is vooral te zien in het oosten van het land.

Zeehonden

Om het weekend te vieren lieten we wat mooie beelden van zeehonden zien. In Nederland hebben we twee soorten zeehonden: de gewone en de grijze. De grijze is een stuk forser en schaarser. Zeehonden laten hun activiteit vooral leiden door de getijden; bij vloed jagen ze op bijvoorbeeld vissen, inktvissen of kreeften, maar bij eb rusten ze graag uit op zandplaten.

Max Verstappen

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1. Voor ons reden om drie snelheidsduivels in de natuur te laten zien. Allereerst de postduif, die snelheden tot wel 140 km/uur haalt. De haas, die ook wel eens de cheetah van de polder wordt genoemd, is het snelste Nederlandse landdier. De slechtvalk is het snelste dier ter wereld. Tijdens duikvluchten kunnen ze tot wel 390 km/uur halen. Zo snel heeft Max nog niet gereden!

Visliefhebbers

Veel dieren lusten wel een visje, zo ook deze vogels. De ijsvogel is misschien wel één van de meest bekende viseters. Ze duiken vaak naar visjes vanaf een zitpost, of biddend vanuit de lucht. Aalscholvers kunnen erg grote prooien eten, zoals de enorme snoek die de aalscholver in deze reel naar binnen werkt. Toch eten ze gemiddeld per dag maar zo'n halve kilo vis. De visarend is de enige in vis gespecialiseerde roofvogel van Nederland. Ze jagen hier op door vaak van grote hoogte naar beneden te duiken.

