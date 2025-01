Van wie is de oceaan?

Die knollen hebben de warme belangstelling van mijnbouwbedrijven. De waardevolle metalen zouden immers een rol kunnen spelen in de energietransitie. We willen allemaal graag ‘van het gas af’, maar voor het opwekken en opslaan van duurzame energie zijn ook weer zeldzame mineralen nodig, die deels uit die knollen gehaald zouden kunnen worden.

Maar ondertussen zijn die knollen op kilometers diepte ook weer ecosysteempjes op zich. Dat zegt marien bioloog Sabine Gollner van het instituut voor Zeeonderzoek, NIOZ op Texel. “In korte tijd kun je dus in miljoenen jaren opgebouwde systemen vernietigen, als je de knollen zou gaan winnen”, zegt Gollner. Zij pleit dan ook voor terughoudendheid en is aangenaam verrast door het initiatief van Van Sebille, om dat perspectief van die knollen ook in verdragsteksten te weven.

Gedurende de bijeenkomst – die heel toepasselijk op de bodem van een voormalig Haags zwembad werd georganiseerd – kwamen de 200 deelnemers met een alternatieve tekst voor een nieuw oceaanverdrag. Maar meer nog dan de eigenlijke tekst, was het proces belangrijk, zegt Van Sebille. “We willen de Verenigde Naties laten zien: zo kan het ook! Het gaat niet alleen om ons, als we het hebben over ‘onze’ oceanen. Het is tijd dat ook de belangen van al die andere entiteiten een stem krijgen in internationale verdragen.”